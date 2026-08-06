Brandveilig gebruik zorgcentrum Sint Anthonis gemeld

Het zorgcentrum Op het Hoogveld in Sint Anthonis heeft een melding gedaan voor brandveilig gebruik. De melding is op 20 juli 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

Het gaat om het zorgcentrum aan de Paulusstraat 1 in Sint Anthonis. De activiteiten die bij deze melding horen, zoals het brandveilig gebruiken van het gebouw, zijn vergunningsvrij.

Omdat er geen vergunning nodig is, kunnen er geen bezwaren worden ingediend tegen deze melding. Het zaaknummer van de melding is Z2026-00004820.