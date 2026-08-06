Gegevens klanten Bol en Bijenkorf aangeboden op darkweb na cyberaanval

De gegevens van klanten van webwinkels zoals Bol en de Bijenkorf liggen op straat. Het bedrijf dat de logistiek voor deze bedrijven verzorgt, CEVA Logistics, met een grote vestiging in Waalwijk, is getroffen door een cyberaanval. Volgens RTL Nieuws worden de gestolen gegevens inmiddels aangeboden op het darkweb, een verborgen deel van het internet. Het is niet bekend hoeveel klantgegevens precies zijn buitgemaakt.

Bol en de Bijenkorf maakten woensdag bekend dat hun logistieke partner slachtoffer is geworden van een datalek. Internetcriminelen kregen toegang tot twee systemen die worden gebruikt vanuit een van de distributiecentra van bol. Zowel Bol als de Bijenkorf hebben een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is verplicht bij een datalek waarbij persoonsgegevens van klanten mogelijk zijn gestolen. Bol benadrukt in een verklaring dat de eigen systemen niet zijn getroffen. "Wel zijn gegevens van klanten die via deze locatie zijn verwerkt, mogelijk bekeken of gekopieerd." Bol heeft de gegevensuitwisseling met de getroffen locatie direct stilgelegd. "Deze wordt pas hervat wanneer is vastgesteld dat dit veilig kan gebeuren." Verschillende media melden dat CEVA Logistics het getroffen bedrijf is. Dat schrijft het bedrijf ook in een mail naar klanten. Een woordvoerder van Bol wil het tegenover Omroep Brabant niet bevestigen, maar ontkent het ook niet. Ook de Bijenkorf noemt geen naam. Op de website van CEVA staat dat ook kledingwebwinkel Zalando klant is van het bedrijf. Het is nog niet bekend of ook daarvan gegevens zijn gelekt.

Persoonsgegevens

De webwinkels werken samen met CEVA voor het verwerken en bezorgen van online bestellingen. De criminelen hebben namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en ordernummers in handen gekregen. "Het gaat niet om alle gegevens die Bol van klanten heeft." Bij de Bijenkorf zijn geen betaalgegevens en wachtwoorden buitgemaakt. Bij Bol is dat vermoedelijk ook niet het geval. Van zakelijke klanten kunnen wel btw-nummers zijn gelekt. Bij oudere btw-nummers van zelfstandigen kan het daarbij mogelijk gaan om nummers waarin het burgerservicenummer is verwerkt. Dat kan gevaarlijk zijn, want daarmee kunnen internetcriminelen zich voordoen als iemand anders. Darkweb

Door de cyberaanval heeft bol het assortiment van het getroffen distributiecentrum tijdelijk offline gehaald. Daardoor zijn sommige bestellingen geannuleerd of lopen ze vertraging op. Ook bij de Bijenkorf kunnen bestellingen, retouren en terugbetalingen vertraging oplopen. Volgens RTL Nieuws werd CEVA begin mei al slachtoffer van een cyberaanval. Uit onderzoek van de nieuwssite blijkt dat een database met klantgegevens momenteel te koop wordt aangeboden op het darkweb. CEVA, dat ook vestigingen heeft in Tilburg, Roosendaal, Oosterhout en Oud Gastel, heeft nog niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant. In deze video praten we over wat een datalek precies is, waarom hackers grote bedrijven aanvallen, en waarom bedrijven eigenlijk zoveel informatie over ons bewaren. We leggen ook uit wat hackers met gelekte gegevens kunnen doen, zoals phishing, scams of andere vormen van cybercrime. En is het echt zo makkelijk voor hackers om bedrijven te hacken, of zit daar meer achter?