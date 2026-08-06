Hugo uit Breda wordt voor 1100 euro opgelicht met neppe Pokémon-kaart

Tradingcardgames zijn big business. Hugo Sol (22) uit Breda verzamelt deze spelkaarten, ook om ze te verhandelen. Hij was dan ook blij dat hij een felbegeerde Pokémon-kaart kon kopen. Marktwaarde? 1100 euro. Maar zoals wel vaker bij big business, blijken er ook veel oplichters actief. Daarom gaat Hugo aangifte doen, want die kaart van 1100 blijkt nep.

Tradingcardgames zijn in principe een soort luxe kaartspelen. Er zijn vele soorten kaarten, en ze worden meestal bemachtigd door bundelpakjes te kopen of speciale events bij te wonen. Tegenwoordig is het ook enorm populair om te handelen in de kaarten. En een van de populairste kaartspellen is natuurlijk Pokémon.

"Het leek oké, maar het voelde niet goed."

De kaarten van de bekende Japanse ‘zakmonstertjes’ worden al sinds de jaren negentig verhandeld. Zeker de exclusieve Engelstalige kaarten zijn de afgelopen jaren stelselmatig toegenomen in prijs. Hugo uit Breda was daarom dolblij toen hij een Raikou Gold Star (waarde: ongeveer 1100 euro) op Marktplaats zag staan. Een goede en realistische deal, dacht Hugo. De Marktplaats-verkoper uit Gilze-Rijen wilde de kaart graag ruilen. Hugo bood daarom een andere waardevolle kaart aan, naast een los bedrag van 400 euro. "Het zag er prima uit en het leek niet te goed om waar te zijn", zegt Hugo. "Mijn tegenoffer was ook reëel. We waren het eens, en spraken met elkaar af bij het station van Gilze-Rijen, maandag om tien uur 's avonds."



Eenmaal daar checkte Hugo de kaart nog even. "Het leek oké, maar het voelde niet goed. Ik had wat twijfels. De verkoper gaf me daarom een andere kaart zodat ik de twee kaarten, en dan met name de achterkanten, kon vergelijken."

De neppe kaart die Hugo kocht.

Hugo zag niets raars en kocht de kaart. Maar later, zo werd hem verteld in een gespecialiseerde winkel in Breda, bleek hij er toch te zijn ingetuind: de achterkant van de kaart die Hugo kocht is duidelijk vals. "Waarschijnlijk had die man een andere neppe kaart bij zich. Hij liet mij twee neppe kaarten vergelijken. Ik kon het verschil dus niet zien." Hugo gaat aangifte doen, want voor hem gaat het om veel geld. "Laat ik het zo zeggen, ik studeer nog en betaal mijn eigen studie. Dit is voor mij gewoon een maand werken. Het was een goede investering voor mij en ik vond de kaart leuk." Hij baalt. "Er zitten helaas altijd rotte appelen tussen", doelt hij op de verkoper. Toch is Hugo niet de enige die over deze situatie kan meepraten. Twan van de Wal, eigenaar van kaartenwinkel Gameforce in Eindhoven, zegt dat valse kaarten steeds vaker aan het licht komen. “Vraag en aanbod in de kaartenmarkt zijn enorm toegenomen de afgelopen jaren. Dat zien wij hier ook in de winkel. Zeker in het geval van Pokemon-kaarten”, legt hij uit.

"Online zitten veel figuren die niet eerlijk zijn."

“Het is daarom erg lucratief geworden om namaakkaarten te verkopen, zoals dat vroeger ook al gebeurde bij postzegels en bankbiljetten.” Het wordt ook steeds moeilijker om de markt bij te houden. “Er zijn tegenwoordig zoveel soorten Pokémon-kaarten - de gemiddelde persoon weet niet meer welke kaarten echt of fake zijn.” Van de Wal heeft daarom twee adviezen voor mensen die in de markt zitten voor (Pokémon-)kaarten. “De eerste is simpel: als het te goed is om waar te zijn, is het niet waar.” En de tweede? Vermijd obscure handel. “Online zitten veel figuren die niet eerlijk zijn. Maar ook op beurzen zijn je er verkopers die gewoon valse kaarten verhandelen.” Zijn advies is daarom om naar een speciaalzaak te gaan, al is het maar voor advies. “Die zaken hebben een reputatie. Die zijn betrouwbaar, en zijn ze dat niet, dan zullen niet overleven”, meent hij. Voor Hugo is het helaas te laat. "Maar ik hoop dat ik zo anderen kan waarschuwen", besluit hij.