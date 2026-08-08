Het heftige motorongeluk dat Nick overleefde, staat voor altijd op zijn arm

Een zwaar ongeluk met zijn motor maakte in één klap een einde aan het onbezorgde leven van Nick van der Velden (35) uit Veghel. Hij streed voor wat hij waard was en krabbelde weer op. Het ongeluk kreeg in de vorm van een tattoo een plek op zijn linkerarm, waaraan hij door het ongeluk even verlamd was. "Het is een herinnering aan waar ik vandaan kom."

Deze maand is het drie jaar geleden dat het ongeluk gebeurde. "Ik kwam van mijn werk en moest uitwijken voor een camper die uit een uitrit kwam", blikt Nick terug op het moment dat zijn leven veranderde. "Ik ging onderuit en ben tegen de eerste de beste boom geklapt." Nick lag zes dagen in coma. "Ik heb daar zelf niks van meegekregen maar voor mijn familie was het een spannende tijd. Het ontwaken uit de coma was heel heftig. Ik was erg rebels en wilde alleen maar naar huis." Ook de revalidatietijd was pittig. "Ik was aan mijn linkerkant helemaal verlamd. Ik lag een aantal maanden in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en moest alles opnieuw leren." Vanaf het eerste moment was hij vastberaden om beter te worden. "In de kliniek vroegen ze me wat ik wilde bereiken. Ik zat toen nog in een rolstoel en zei dat ik hardlopend de deur uit wilde. Ze verklaarden me voor gek, maar wat denk je? Ik heb uiteindelijk met de fysio een rondje hardgelopen in Nijmegen."

"Af en toe kijk ik naar mijn tattoo en denk ik: zie je, je hebt het voor elkaar gebokst."

De Veghelaar liep bij het ongeluk niet-aangeboren hersenletsel (NAH) op. "Daardoor ben ik altijd wat meer vermoeid. Rust en regelmaat geeft me de juiste energie." Dat valt niet altijd mee. "Ik wil ook gewoon een jonge gast zijn in mijn doen en laten, dus ik blijf nergens van weg. Ik kom ver op doorzettingsvermogen, alleen daar betaal je later wel de prijs voor. Als ik naar een festival ga, ben ik de dag erna zo slap als een vaatdoek." Hij blijft trainen en oefenen. "Ik heb nu vakantie maar in mijn hoofd heb ik dat nooit. Je bent er iedere dag mee bezig. Niemand weet dat ik elke dag alles aan het geven ben om te laten zien dat het goed gaat." Nicks zoontje was pas 2 jaar oud toen het ongeluk gebeurde. "Hij heeft recht op een vader die alles kan en is de reden dat ik altijd doorging. Ik wil hem laten zien dat als je iets wilt overwinnen, dat met wilskracht én eigenwijs zijn altijd zal lukken." Hij is trots op zichzelf. "Toen ik wakker werd uit mijn coma voelde ik dat ik mijn linkerarm- en been niet kon bewegen. Dat is de reden dat mijn tattoo op mijn linker arm staat: het is een herinnering aan waar ik vandaan kom. Af en toe kijk ik ernaar en denk ik: zie je, je hebt het voor elkaar gebokst. Ik heb altijd gedacht dat ik een strijder was en nu weet ik het zeker."

Het ontwerp van Nicks tattoo, dat nu op zijn arm staat (Privéfoto).

De motor op zijn arm is precies de motor waarop hij het ongeluk kreeg. "Daarom wilde ik ook dat een goede tattoo-artist 'm zou zetten. Als de motor op een solex zou lijken, was ik niet tevreden. Ik moet trouwens niet teveel ongelukken krijgen, want dan sta ik dadelijk vol met tattoos", lacht hij. "Tja, onderaan de streep is de situatie natuurlijk niet grappig, maar je moet het wel luchtig maken voor jezelf. Anders wordt het leven ook zo saai." In de revalidatiekliniek stond Nick bekend om zijn Brabantse motto: 'Da gu nie da bestu nie'. "Dat is nog steeds mijn motto. Ik heb het ook bij mijn tattoo staan maar dan in het Engels: never give up." Motorrijden doet hij niet meer. "Dat mag niet meer van ons mam. Als ik ooit nog een motor koop, steekt ze alle banden lek", glimlacht hij.