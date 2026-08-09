Huis in hartje Den Bosch te koop: ‘Op het dakterras zit je fantastisch’

In hartje Den Bosch staat aan de Brede Haven een herenhuis uit ongeveer 1670 te koop. Wie nu voor het pand op nummer 72 staat, zou niet zeggen dat de voorgevel er ooit heel anders uitzag. “Vrienden verklaarden ons voor gek toen we het kochten”, zegt eigenaresse Johanneke Schavemaker. “Beneden had je een soort houten staldeuren met daarachter een grote kale ruimte.”

Yvonne Vogelenzang Geschreven door

Johanneke en haar man kochten het pand in 1999. “De vorige eigenaren hadden op de begane grond een installatiebedrijf en op de twee bovenste verdiepingen woonde hun dochter”, vertelt ze. “We gingen samen met een architect direct beneden aan het verbouwen.” Bij die verbouwing ontdekten ze tot hun verbazing dat het pand niet was aangesloten op de riolering. “Toen we beneden de vloer openbraken, kwamen we een put tegen”, zegt Johanneke. “Dat is een stapelput, waar alles in terechtkwam. Als die vol was, werd het afvalwater geloosd in het water hier voor de deur. Dat hebben we natuurlijk direct laten veranderen.”

De Brede Haven in Den Bosch (foto: De Huyzerij Makelaardij).

Het was een enorme klus, maar uiteindelijk lukte het Johanneke en haar man om het huis zo te krijgen als ze bij de aankoop voor ogen hadden. In de voorgevel kwamen twee ramen en een voordeur. De bedrijfsruimte daarachter veranderde in een zitkamer en een eetkamer, waar ze veel gasten konden ontvangen. Het dagelijks leven van het gezin Schavemaker speelde zich boven af: in de woonkamer en de keuken op de eerste verdieping en de twee slaapkamers en de badkamer op de bovenverdieping.

Foto: De Huyzerij Makelaardij.

Johanneke koestert warme herinneringen aan de vele jaren in het huis. Een van haar favoriete plekken is het dakterras aan de achterkant op de eerste verdieping. “Daar zit je fantastisch. In de zomer gaven we er vaak borrels. En dan met zijn allen naar beneden om te eten.”

Foto: De Huyzerij Makelaardij.

Omdat Johannekes gezondheid haar in de steek liet, kwam er eerst een trapliftje van de begane grond naar de eerste verdieping. En na de dood van haar man in 2015 liet ze een lift naar de bovenverdieping maken. “Met het doel om er tot aan mijn overlijden te blijven wonen”, zegt ze. “Maar ja, dat is helaas niet gelukt.” Sinds twee maanden woont Johanneke in een appartement in een serviceflat en dat is de reden dat haar woning aan de Brede Haven te koop staat. De vraagprijs bedraagt 1.250.000 euro. De woonoppervlakte van het pand is 174 vierkante meter en het perceel is 118 vierkante meter groot. Een potentiële koper moet volgens Johanneke vooral de mogelijkheden van het pand kunnen zien. “Dit huis heeft zoveel te bieden. Het is midden in de stad en toch kun je er heerlijk buiten zitten. Ik ben er met veel verdriet vertrokken en hoop vooral dat er leuke mensen in komen die van het huis houden.”

Foto: De Huyzerij Makelaardij.

















