Vergadering bestemmingsplan Buitengebied Boxtel gepland

Op woensdag 19 augustus vergadert de werkgroep WUBBB over adviesaanvragen.

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De Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplan Buitengebied Boxtel (WUBBB) komt op woensdagavond 19 augustus bijeen. De vergadering start om kwart over zeven en staat in het teken van drie openbare adviesaanvragen.

Deze aanvragen hebben betrekking op locaties in Boxtel, waaronder De Maai 1, Mijlstraat 119 en Geelderseweg 15. Tijdens de bijeenkomst worden de voorstellen besproken en van advies voorzien.

Locaties op de agenda

De vergadering is openbaar, wat betekent dat belangstellenden mogen deelnemen. Er is geen verdere informatie over de inhoud van de adviesaanvragen bekendgemaakt.

De werkgroep speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van het bestemmingsplan in het buitengebied van Boxtel. Dit plan regelt onder andere het gebruik van grond en gebouwen in het gebied.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 19 augustus en begint om kwart over zeven 's avonds.