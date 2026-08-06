Mauro Lenaerts versterkt aanval Helmond Sport

Helmond Sport heeft de Belgische aanvaller Mauro Lenaerts (18) gehuurd van KV Mechelen. Hij sluit per direct aan bij de selectie en zal één seizoen in Helmond spelen. Lenaerts staat bekend om zijn energieke speelstijl en veelzijdigheid in de voorhoede.

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De jonge aanvaller brengt veel intensiteit en dreiging in het aanvalsspel van Helmond Sport. Dankzij zijn grote loopvermogen en bereidheid om hard te werken, past hij uitstekend bij de speelstijl van de club. Lenaerts kan op meerdere posities in de voorhoede worden ingezet, wat de technische staf extra mogelijkheden biedt.

De Belgische spits begon zijn carrière bij Zandvliet Sport en doorliep jeugdopleidingen bij onder andere Beerschot en K. Lierse S.K. Bij Lierse debuteerde hij in maart 2025 in het eerste elftal. In het seizoen 2025/2026 maakte hij indruk met doelpunten in zowel de competitie als het bekertoernooi.

Van België naar Helmond

Begin 2026 stapte Lenaerts over naar KV Mechelen, waar hij zijn debuut maakte in de Jupiler Pro League, het hoogste niveau in België. Om zich verder te ontwikkelen en meer speelminuten te maken, kiest hij nu voor een seizoen bij Helmond Sport.

Helmond Sport verwacht dat Lenaerts met zijn energieke speelstijl en veelzijdigheid een belangrijke bijdrage zal leveren aan het team. Zijn komst wordt gezien als een versterking van de selectie en een stap vooruit in zijn persoonlijke ontwikkeling.

Het nieuwe seizoen staat op het punt te beginnen, en Lenaerts kijkt ernaar uit om zijn kwaliteiten te tonen en een succesvol jaar te beleven bij Helmond Sport.