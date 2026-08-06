Quint Jansen tekent bij TOP Oss

TOP Oss heeft centrale verdediger Quint Jansen (35) toegevoegd aan de selectie. De Zaandammer tekent een contract voor één jaar en speelt met rugnummer 4.

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Quint Jansen, geboren in Zaandam, sluit per direct aan bij TOP Oss. Met zijn lengte van 1,93 meter brengt de ervaren verdediger fysieke kracht en leiderschap naar het team. Hij heeft een contract getekend voor één seizoen.

De 35-jarige Jansen heeft een rijke carrière achter de rug. Hij speelde eerder voor clubs als Koninklijke HFC, Finnsnes IL en Sandefjord Fotball. Ook heeft hij zijn voetbalervaring opgedaan bij teams in Italië en Cyprus, waaronder Castelnuovo en Othellos Athienou.

Ervaring en drive

Volgens technisch directeur Linton Posthumus is Jansen een speler met veel ervaring en de juiste mentaliteit. Hij was al bekend met de speelstijl van TOP Oss en heeft de ambitie om zich opnieuw te bewijzen in de Keuken Kampioen Divisie.

Jansen zelf is enthousiast over zijn komst naar Oss. Hij wil zijn ervaring gebruiken om het team te versterken en kijkt ernaar uit om een belangrijke rol te spelen binnen de selectie.

Met de komst van Quint Jansen hoopt TOP Oss haar defensie te versterken voor het komende seizoen.