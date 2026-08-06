Eindhoven zoekt jonge helden voor Jeugdlintje

Eindhoven zoekt kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar die zich inzetten voor anderen. Zij kunnen een Jeugdlintje verdienen voor bijzondere prestaties. Aanmelden kan tot 1 oktober. De uitreiking is op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

Gevonden voor jou

De gemeente Eindhoven roept op om jonge helden te nomineren voor het Jeugdlintje. Dit is een onderscheiding voor kinderen en jongeren die op een bijzondere manier bijdragen aan de samenleving. Denk aan hulp aan ouderen, zieken of eenzamen, vrijwilligerswerk of het redden van een leven. Ook acties voor goede doelen of de maatschappij komen in aanmerking.

Prestaties zoals een uitvinding doen of een record vestigen kunnen eveneens beloond worden met het Jeugdlintje. Sportprestaties vallen hier niet onder, daarvoor zijn andere onderscheidingen zoals sportpenningen en SportAwards beschikbaar. Het lintje is bedoeld om jeugdige rolmodellen te erkennen en te inspireren.

Heldentunnel in de spotlight

Ontvangers van het Jeugdlintje krijgen naast het moderne ‘lintje’ een ereplek in de Heldentunnel bij de Kruisstraat in Eindhoven. Hiermee wil de gemeente deze jongeren extra in het zonnetje zetten en hun positieve bijdrage benadrukken.

De uitreiking van de Jeugdlintjes vindt plaats op vrijdag 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Aanmelden van kandidaten kan tot 1 oktober via de speciale webpagina van de gemeente Eindhoven.