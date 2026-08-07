Het spinnenseizoen is weer begonnen en dat merk je vooral op deze plekken

Acht poten, een web en voor sommigen een reden om gillend op een stoel te springen. Spinnen zijn weer volop in beeld. Volgens spinnenexpert Sjef van Overdijk is dat heel normaal: het spinnenseizoen is begonnen.

Volgens Sjef hebben we in Nederland zeshonderd verschillende soorten van de achtpotige beestjes. Een aantal daarvan zit nu in het voortplantingsseizoen. "Bijvoorbeeld de wespspin en de kruisspin, die zijn nu naar elkaar op zoek." Last van de droogte

Niet overal zijn nu spinnen in overvloed. Door de droogte zijn er deze zomer relatief weinig insecten, weet Sjef. Spinnen eten insecten, dus zij moeten nu op zoek naar plekken waar die nog wél te vinden zijn. Vooral op plekken waar water is, zijn insecten. Hier zul je nu dan ook veel spinnen zien zitten, bijvoorbeeld aan de randen van sloten.

Spinnen in huis

De spinnensoorten die nu veel te zien zijn, zitten dus vooral in de natuur. Voor nu kunnen mensen die bang zijn voor spinnen dan ook nog gerust ademhalen. Geniet daar nog maar even van, want vanaf de herfst zul je ze wel in huis tegen gaan komen. "In de herfst hebben weer andere soorten hun voortplantingsperiode, zoals de kruisspin en grote huisspin. Die zitten vaker in de buurt van huizen", legt Sjef uit. "Ook wordt het in de herfst weer kouder in de nacht. Insecten gaan dan naar binnen en spinnen komen daar achteraan." Spinnenangst

Voor mensen met spinnenangst heeft Sjef een tip: "Kijk naar springspinnen. Die zien er niet eng, maar juist schattig uit. Dat komt door hun grote ogen." Om springspinnen te vinden, kun je dichtbij huis blijven. "Voor deze beestjes is de droogte juist goed. Om te overleven hebben ze genoeg aan een klein vliegje. Als je in je tuin vruchten hebt waar fruitvliegjes op af komen, komen er ook springspinnen." Wil je meer over de natuur? Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis in de Stuifmail-podcast: