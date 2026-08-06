NAC breidt uit met Regiohub Zeeland

De Regiohub Zeeland groeit snel en krijgt steeds meer steun vanuit de regio. NAC zet zich in voor amateurclubs, maatschappelijke projecten en voetbalactiviteiten, met als doel een sterker netwerk in Zeeland op te bouwen.

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NAC heeft de afgelopen maanden belangrijke stappen gezet om de Regiohub Zeeland verder te ontwikkelen. Zo zijn er voetbalkampen georganiseerd waar jeugdtrainers van de NAC Academie praktijkervaring opdeden. Deze kampen bieden niet alleen een leuke voetbalervaring voor jongeren, maar versterken ook de verbinding tussen NAC en de regio.

De financiering van de hub is inmiddels veiliggesteld, mede dankzij de steun van Zeeuwse partners zoals Camping Den Inkel in Kruiningen en Schipper Accountants. Hierdoor kan de Regiohub zich de komende jaren verder ontwikkelen zonder dat de bestaande organisatie extra wordt belast.

Steeds meer clubs sluiten aan

Een ander belangrijk aspect van de Regiohub is het partnerclubprogramma. Regiohubcoördinator Gert-Jan van Leiden heeft lokale verenigingen bezocht om de samenwerking toe te lichten. Inmiddels hebben de eerste amateurclubs zich aangesloten, en het doel is om dit netwerk volgend seizoen uit te breiden naar ongeveer twintig verenigingen.

De ondersteuning wordt op maat geboden, afhankelijk van de specifieke behoeften van een club. Dit kan variëren van hulp bij jeugdtrainingsprogramma’s tot begeleiding op het gebied van een veilige sportomgeving. Daarbij werkt NAC samen met de KNVB om gebruik te maken van bestaande expertise.

Meer dan voetbal

De Regiohub richt zich niet alleen op sport, maar ook op maatschappelijke projecten. Samen met gemeenten en SportZeeland onderzoekt NAC hoe succesvolle initiatieven uit Breda, zoals beweegprogramma’s voor ouderen en activiteiten voor scholieren, ook in Zeeland kunnen worden toegepast. Dit moet bijdragen aan een gezondere en sterkere leefomgeving in de provincie.

Door deze aanpak wil NAC niet alleen zichtbaar zijn in Breda, maar ook voelbaar worden in het hele achterland. Kinderen maken kennis met de club via talentendagen en voetbalkampen, terwijl verenigingen, supporters en sponsoren steeds meer verbonden raken met NAC.

Toekomstplannen

Zeeland is de eerste regio waar NAC een Regiohub heeft opgezet, maar de ambitie reikt verder. Er wordt gekeken naar nieuwe hubs in gebieden zoals Bergen op Zoom en het grensgebied met België. Met een groeiend netwerk en een goed gevulde activiteitenkalender zet NAC grote stappen om haar regionale betrokkenheid te vergroten.