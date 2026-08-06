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Vrachtwagen met afval in brand: A2 was uren dicht

Gisteren om 13:53 • Aangepast gisteren om 19:07
Vrachtwagen in brand op de A2 richting Eindhoven (foto: Rijkswaterstaat).
Vrachtwagen in brand op de A2 richting Eindhoven (foto: Rijkswaterstaat).

Op de A2 richting Eindhoven, tussen Nederweert en Weert-Noord, stond donderdagmiddag urenlang een vrachtwagen in brand. De weg was dicht tot zeven uur.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een vrachtwagen vatte rond kwart voor één vlam op de snelweg. Het voertuig was beladen met afval. De hulpdiensten waren rond half vier bezig met het smeulende afval uit de vrachtwagen scheppen en blussen.

"Het is nu een kwestie van nablussen", zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat rond vijf uur. "Daarna moeten we de vrachtwagen nog demonteren en weghalen, en alles schoonmaken en opruimen."

De linkerrijstrook ging tussen half zes en zes uur open. Om zeven uur waren alle rijstroken weer beschikbaar.

Het afval is uit de vrachtwagen gehaald en wordt geblust (foto: Rijkswaterstaat).
Het afval is uit de vrachtwagen gehaald en wordt geblust (foto: Rijkswaterstaat).
Verkeer A2 richting Eindhoven wordt omgeleid (foto: Rijkswaterstaat).
Verkeer A2 richting Eindhoven wordt omgeleid (foto: Rijkswaterstaat).
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