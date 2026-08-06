Chiel de Bok wordt ambassadeur FC Eindhoven

Chiel de Bok is benoemd tot ambassadeur van FC Eindhoven. Hij zal zich vanuit deze rol inzetten om de club op commerciële wijze te ondersteunen. De Bok is al jarenlang een bekend gezicht binnen de Blauwwitte familie.

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FC Eindhoven heeft Chiel de Bok aangesteld als nieuwe ambassadeur van de club. Hij volgt Kees Lepelaars op in deze rol. De Bok is al jaren actief binnen de club als gastheer van de Business Club, presentator en medeorganisator van het jaarlijkse FCE Gala.

Met zijn inzet heeft De Bok bijgedragen aan het versterken van de verbinding tussen FC Eindhoven, haar supporters en commerciële partners in de regio. Zijn enthousiasme en gastvrijheid hebben hem tot een vertrouwd gezicht gemaakt binnen de Blauwwitte familie.

Commerciële ondersteuning

Als ambassadeur zal De Bok zich richten op het versterken van het commerciële netwerk van FC Eindhoven. Hij hoopt nieuwe kansen te creëren en de samenwerking tussen de club en haar partners verder uit te bouwen.

FC Eindhoven benadrukt de waarde van de rol van ambassadeur in het verbinden van de club met de regio. De Bok ziet het als een kans om zijn betrokkenheid bij de club te verdiepen en het Blauwwitte netwerk verder te versterken.