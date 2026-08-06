TOP Oss versterkt selectie met Jay Kuiper

TOP Oss heeft de 22-jarige verdediger Jay Kuiper toegevoegd aan de selectie. Hij tekent een contract voor één jaar en zal spelen met rugnummer 24.

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Jay Kuiper, een linksback die eerder speelde bij Almere City FC, krijgt bij TOP Oss de kans om zich verder te ontwikkelen in het betaalde voetbal. De verdediger doorliep de jeugdopleiding van FC Groningen en maakte in 2024 de overstap naar Almere City. De afgelopen twee seizoenen stond hij onder contract bij die club.

De 22-jarige speler brengt goede fysieke kwaliteiten mee en zal in Oss proberen zijn potentieel verder te benutten. Hij heeft al een langere periode deelgenomen aan de voorbereiding van de club. Kuiper omschrijft zichzelf als een energieke linksback met een sterke drang naar voren.

Nieuwe start bij TOP Oss

Met rugnummer 24 voegt Kuiper zich officieel bij de selectie. Hij kijkt ernaar uit om een belangrijke bijdrage te leveren aan het team en zijn kwaliteiten op het veld te tonen. De club spreekt vertrouwen uit in zijn ontwikkeling en heet hem welkom in Oss.

Technisch directeur Linton Posthumus benadrukt dat Kuiper een speler is die vanuit de Tweede Divisie komt en bij TOP Oss de kans krijgt om zijn fysieke en tactische capaciteiten verder te ontwikkelen.