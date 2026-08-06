Tilburg handhaaft streng op zero-emissiezone: bijna 6000 boetes uitgedeeld

In Tilburg zijn er in ruim anderhalf jaar bijna 6000 boetes uitgedeeld aan bestuurders die een zero-emissiezone inreden terwijl dat niet mocht. Tilburg was vorig jaar een van de gemeenten die hierop het strengst handhaafden.

Aan de boetes gingen ruim 5200 waarschuwingsbrieven vooraf. Alleen Rotterdam legde in 2025 meer boetes op dan Tilburg. In de Brabantse stad werden dit jaar de verkeersborden van de zero-emissiezone vervangen door de nieuwe landelijke bebording die sinds dit jaar verplicht is. In die periode, tussen 19 januari en 19 maart, werden automobilisten eerst gewaarschuwd als ze de zero-emissiezone inreden terwijl dat niet was toegestaan. Na het opnieuw opstarten van de boetes werden er nog bijna 1000 boetes uitgedeeld.

Ook Eindhoven waarschuwt

Ook de gemeente Eindhoven verstuurde sinds de invoering van de zero-emissiezone op 1 januari veel waarschuwingsbrieven: ruim 6600. Die gemeente deelde nog geen boetes uit, meldt vergelijkingswebsite Overstappen.nl. Naleving is wel hoog

Ondanks de duizenden waarschuwingen en boetes houdt het overgrote deel van de voertuigen zich wel aan de toegangsregels. Uit cijfers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat in bijna alle zero-emissiezones minstens 99,5 procent van de voertuigen aan de regels voldoet. Daaronder vallen ook voertuigen met een vrijstelling of ontheffing. Ook rijden er steeds meer bedrijfsvoertuigen zonder uitstoot.