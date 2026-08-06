Schapen helpen heide herstellen in Reusel-De Mierden

Een kudde schapen is tot 15 augustus actief op de Groote Cirkel in Reusel-De Mierden. Ze grazen daar om kwetsbare heidesoorten meer ruimte te geven. Het is onderdeel van een natuurherstelproject tegen verdroging en stikstofproblemen.

Gevonden voor jou

De heide in de Kempen heeft al jarenlang te kampen met verdroging en een te hoge stikstofdepositie. Hierdoor raakt de bodem uit balans en krijgen snelgroeiende grassen zoals pijpenstrootje de overhand. Dit verdringt de heide op veel plekken bijna volledig.

Om de natuur te herstellen, worden verschillende maatregelen uitgevoerd. Naast plag-, chopper- en maaiwerkzaamheden spelen de schapen een belangrijke rol. Ze grazen jonge boompjes, struiken en grassen weg die anders snel zouden groeien. Dit helpt de heide open te blijven en biedt ruimte aan heideplanten om te kiemen.

Meer biodiversiteit

Op enkele plekken in het gebied worden nachtvakken ingericht. Hier verblijven de schapen 's nachts en laten mest achter, wat zorgt voor voedselrijke plekken. Dit trekt kruiden aan en vergroot de biodiversiteit, doordat er meer insectensoorten op afkomen.

Er wordt bij de begrazing rekening gehouden met kwetsbare dieren, zoals de gladde slang en grondbroedende vogels, waaronder de nachtzwaluw. De lokale vogelwerkgroep helpt mee om verstoring zoveel mogelijk te voorkomen.

Subsidie uit provincie

De begrazing op de Groote Cirkel is onderdeel van een groter natuurherstelproject in grenspark De Kempen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie uit het programma Leefgebieden en bedreigde soorten van de provincie Noord-Brabant.