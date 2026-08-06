Arrestatieteam valt huis in Eindhoven binnen en vindt mogelijk vuurwapen

Een arrestatieteam van de politie is donderdagmiddag een huis aan de Polanenweg in Eindhoven binnengevallen. In het huis zou een verdachte met een vuurwapen zitten, maar die persoon werd uiteindelijk niet gevonden.

Agenten in kogelwerende vesten zetten de omgeving rondom het huis rond twee uur 's middags helemaal af, zodat de verdachte geen kant op zou kunnen. Daarna ging het team richting het huis en haalde zo stil mogelijk de voordeur uit het kozijn.

Nadat de deur openschoot, riepen de agenten 'politie, politie!' en gingen ze het huis in. In de woning ramde de politie nog meerdere deuren open, maar de verdachte was nergens te bekennen.

Wel vond het team een voorwerp dat erg op een vuurwapen lijkt. Er wordt nog onderzocht of het echt een wapen is.

De inval trok veel bekijks van mensen in de buurt.