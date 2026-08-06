Grote plassen water op straat door gesprongen leiding in Dongen

Op de kruising van de Beethovenlaan en Westerlaan in Dongen is donderdagmiddag een waterleiding gesprongen. De weg staat daardoor gedeeltelijk onder water.

Uit onderzoek van Brabant Water blijkt dat er een lek in de hoofdleiding is ontstaan. Een groot deel van het water stroomt naar een sloot in de buurt, maar een deel komt dus op de weg terecht.

De leiding moet eerst worden afgesloten, daarna kan het drinkwaterbedrijf het lek opsporen en repareren. Tot die tijd zitten er een paar huizen zonder water. Het is niet duidelijk hoelang dat nog gaat duren.