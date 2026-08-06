Navigatie overslaan
Ontdek

Grote plassen water op straat door gesprongen leiding in Dongen

Gisteren om 16:01 • Aangepast gisteren om 16:27
Een leiding in Dongen is donderdagmiddag gesprongen, wat zorgt voor wateroverlast (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Een leiding in Dongen is donderdagmiddag gesprongen, wat zorgt voor wateroverlast (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Op de kruising van de Beethovenlaan en Westerlaan in Dongen is donderdagmiddag een waterleiding gesprongen. De weg staat daardoor gedeeltelijk onder water.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Uit onderzoek van Brabant Water blijkt dat er een lek in de hoofdleiding is ontstaan. Een groot deel van het water stroomt naar een sloot in de buurt, maar een deel komt dus op de weg terecht.

De leiding moet eerst worden afgesloten, daarna kan het drinkwaterbedrijf het lek opsporen en repareren. Tot die tijd zitten er een paar huizen zonder water. Het is niet duidelijk hoelang dat nog gaat duren.

  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
    Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.