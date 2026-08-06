Jongens steken vuurwerk af in bos Oss: stuk natuur vliegt in brand

Een groepje jongens heeft donderdagmiddag vuurwerk afgestoken in de Geffense Bosjes in Oss. Daardoor brak er brand uit, dat de brandweer moest komen blussen.

De jongens waren rond halfvier met het vuurwerk bezig op een open plek in het bos toen het mis ging. De vlammen sloegen over op een droog stuk gras. De brandweer kwam met tankwagens uit Geffen en Nistelrode en een waterwagen uit Heesch naar het vuur toe.

De brandweer had de brand snel onder controle. Een getuige hield ondertussen de jongens op de plek totdat de politie er was.

Een stuk van minimaal 25 vierkante meter is afgebrand. Ook een deel van een speeltoestel, gemaakt van boomstammen, raakte beschadigd.

Het is op dit moment erg droog. Elke vorm van vuur vlak bij natuur wordt daarom sterk afgeraden, maar daar trokken deze jongens zich dus weinig van aan. De politie zegt dat ze een 'passende straf' zullen krijgen.