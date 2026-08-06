Lever je zomerplastic in bij Mobiel Scheidingsstation Bladel

Inwoners van gemeente Bladel kunnen tot 1 september gratis oud zomerplastic inleveren bij het Mobiel Scheidingsstation. Het gaat om spullen zoals zwembanden en strandballen die niet bij PMD mogen. Hiermee wordt afvalscheiding en recycling gestimuleerd.

Gevonden voor jou

Afgedankte opblaasartikelen van plastic horen bij het restafval omdat ze geen verpakkingsmateriaal zijn. Het Mobiel Scheidingsstation biedt deze zomer de mogelijkheid om ze gratis in te leveren, mits ze in een boodschappentas passen. Dit geldt tot 1 september.

Door gebruik te maken van deze inzamelmogelijkheid, bespaar je ruimte in je eigen restafvalcontainer. Bovendien blijft het PMD-afval beter gescheiden, omdat opblaasplastic niet gerecycled kan worden als verpakkingsmateriaal. Dit draagt bij aan een duurzamere afvalverwerking.

Wat mag je nog meer inleveren?

Naast zomerplastic kun je bij het Mobiel Scheidingsstation ook ander klein afval inleveren. Denk aan batterijen, kleine elektrische apparaten, cosmetica en schoon piepschuim. Voor spullen zoals medicatie of chemisch afval moet je naar de milieustraat.

Het Mobiel Scheidingsstation rijdt regelmatig door alle kernen van Bladel. In de Afvalwijzer-app kun je precies zien wanneer het station bij jou in de buurt is.