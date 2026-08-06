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Vrouw raakt gewond bij brand in garage in Oosterhout

Gisteren om 16:26 • Aangepast gisteren om 17:50
In een garage in Oosterhout ontstond donderdagmiddag brand (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
In een garage in Oosterhout ontstond donderdagmiddag brand (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Een vrouw is donderdagmiddag gewond geraakt bij een brand in een garage in Oosterhout. Ze moest worden behandeld in een ambulance.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand ontstond in een garage aan de Strijenstraat. De brandweer schaalde snel op naar middelbrand, er kwam ook veel rook vrij. Het vuur was uiteindelijk snel onder controle.

Het is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De straat was een tijdje dicht voor verkeer.

  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
    Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

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