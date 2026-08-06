Vrouw raakt gewond bij brand in garage in Oosterhout

Een vrouw is donderdagmiddag gewond geraakt bij een brand in een garage in Oosterhout. Ze moest worden behandeld in een ambulance.

De brand ontstond in een garage aan de Strijenstraat. De brandweer schaalde snel op naar middelbrand, er kwam ook veel rook vrij. Het vuur was uiteindelijk snel onder controle.

Het is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De straat was een tijdje dicht voor verkeer.