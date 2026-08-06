Politie vindt 107 flessen lachgas in bestelbus in Eindhoven

De politie heeft woensdag 107 flessen lachgas gevonden in een bestelbus in Eindhoven. 'Deze grote hoeveelheden horen niet thuis op straat', schrijven agenten op sociale media.

De agenten kregen een tip over de bus op de Veldmaarschalk Montgomerylaan. Daarin bleken meerdere dozen te liggen. Na een telling bleek het om 107 dozen met lachgasflessen te gaan.

'Naast de risico's van opslag en vervoer brengt het gebruik van lachgas ernstige gevaren met zich mee, zoals duizeligheid en blijvende zenuwschade', aldus de politie.

De politie ziet vaker dat busjes worden gebruikt als opslaglocatie voor lachgas. De agenten roepen daarom op verdachte situaties bij busjes meteen te melden via 0900-8844.

Er zijn geen mensen opgepakt.