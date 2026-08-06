Ook jonge boeren opgeroepen om te protesteren bij debat over kippenboeren
De belangenvereniging voor jonge boeren (NAJK) roept haar achterban op om vrijdag 14 augustus naar het provinciehuis te komen om te demonstreren. Op die dag debatteren Provinciale Staten over het voornemen van de provincie om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. Meerdere boerengroepen, waaronder de ZLTO, riepen eerder al op tot protesten.
"Jonge boeren en tuinders moeten erop kunnen vertrouwen dat een verleende vergunning ook daadwerkelijk zekerheid biedt. Als die basis wegvalt, wordt investeren in de toekomst vrijwel onmogelijk. Rechtszekerheid is geen gunst, maar een randvoorwaarde om te kunnen ondernemen," aldus Gerben Boom, voorzitter van NAJK.
De provincie ziet geen andere mogelijkheid meer dan om de vergunningen van de vijf boeren in te trekken. Ze moet namelijk van de rechter de natuur beschermen. De stikstofuitstoot van de pluimveehouders drukt zwaar op omliggende natuur en dus is ingrijpen nodig.
'Duidelijke grens trekken'
"Tijdens de vergadering maken NAJK en BAJK (Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt) duidelijk dat deze ontwikkeling een bom legt onder de gehele stikstofaanpak", laat de organisatie weten.
"De landelijke stikstofaanpak moet op een aantal onderdelen fundamenteel aangepast worden", vindt het NAJK. "Het protest op 14 augustus is dan ook geen oproep om de volledige stikstofaanpak van tafel te halen, maar om een duidelijke grens te trekken wanneer bestaande vergunningen worden ingetrokken."
De organisatie roept op tot een 'publieksvriendelijk' protest.