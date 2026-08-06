Ook jonge boeren opgeroepen om te protesteren bij debat over kippenboeren

De belangenvereniging voor jonge boeren (NAJK) roept haar achterban op om vrijdag 14 augustus naar het provinciehuis te komen om te demonstreren. Op die dag debatteren Provinciale Staten over het voornemen van de provincie om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. Meerdere boerengroepen, waaronder de ZLTO, riepen eerder al op tot protesten.

"Jonge boeren en tuinders moeten erop kunnen vertrouwen dat een verleende vergunning ook daadwerkelijk zekerheid biedt. Als die basis wegvalt, wordt investeren in de toekomst vrijwel onmogelijk. Rechtszekerheid is geen gunst, maar een randvoorwaarde om te kunnen ondernemen," aldus Gerben Boom, voorzitter van NAJK.

De provincie ziet geen andere mogelijkheid meer dan om de vergunningen van de vijf boeren in te trekken. Ze moet namelijk van de rechter de natuur beschermen. De stikstofuitstoot van de pluimveehouders drukt zwaar op omliggende natuur en dus is ingrijpen nodig.