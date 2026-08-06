Someren maakt volgordelijst voor woningbouwprojecten

Gemeente Someren gaat woningbouwprojecten beoordelen voor een volgordelijst. Het doel is prioriteit bij de verdeling van beperkte netcapaciteit.

Gevonden voor jou

Het elektriciteitsnet zit steeds voller, waardoor niet alle nieuwe woningbouwprojecten aangesloten kunnen worden. Een landelijke regeling geeft gemeenten nu de kans om projecten voorrang te geven bij het verdelen van beschikbare netcapaciteit. In Someren wordt daarom een volgordelijst opgesteld.

De regeling is alleen bedoeld voor projecten die door de gemeente worden aangedragen. Particuliere ontwikkelaars vallen buiten deze regeling. Gemeente Someren roept initiatiefnemers van woningbouwplannen op om hun project binnenkort aan te melden. De exacte procedure en benodigde gegevens worden later bekendgemaakt.

Beoordeling op volgordelijst

Aangemelde projecten worden beoordeeld aan de hand van beleidsregels, die binnenkort worden vastgesteld en gepubliceerd. Op basis van deze beoordeling wordt de volgorde van projecten bepaald. De volgordelijst geeft echter geen garantie dat er daadwerkelijk netcapaciteit beschikbaar is. Dit blijft afhankelijk van de netbeheerder.

Voor een succesvolle aanmelding moeten verschillende documenten en gegevens worden aangeleverd. Het is raadzaam om deze alvast te verzamelen. Meer informatie over de regeling en het aanmelden is te vinden op de website van de gemeente Someren.