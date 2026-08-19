Poppodia worstelen met cancelcultuur: 'Het is soms ingewikkeld'

'Alle witte mannen naar achteren', 'death to the IDF' of grappen over femicide: maatschappelijke discussies zijn steeds vaker ook op het podium te horen. Voor poppodia en theaters is dat niet altijd makkelijk. "Mensen lijken het gesprek met elkaar kwijt."

Bij Mezz in Breda en Effenaar in Eindhoven is het verbouwseizoen. De zalen worden verbouwd, geluidsinstallaties vervangen en lampen opgehangen. Zo kan het nieuwe clubseizoen straks weer van start bij de Brabantse podia. Stem voor iedereen

Het programma voor dat seizoen is het werk van de programmeur van een zaal. Bij Mezz is dat Bart Becx, die met liefde het programma vult. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. "Je merkt vooral dat iedereen tegenwoordig een stem heeft. En dat is heel goed, maar soms ook een beetje ingewikkeld. We proberen een podium te zijn voor iedereen, zoals een poppodium is bedoeld. Daar hoef ik het niet per se mee eens te zijn. Zolang het niet racistisch, fascistisch of seksistisch is, willen wij daar een plek voor zijn", zegt Becx.

Ruimte voor discussie

Bij poppodium Effenaar in Eindhoven spelen dezelfde thema's een grote rol. "Maar het mag ook schuren. Het mag ook discussies opleveren", zegt directeur Jos Feijen. "Zolang je maar met elkaar het gesprek aangaat. Je hoeft het niet met de ander eens te zijn." Becx en Feijen noemen allebei 'de identiteit' van poppodia. Het zijn plekken waar mensen al decennia lang samenkomen en via kunst hun stem laten horen, van welke kant van het spectrum die ook komt. Of je nou links of rechts bent, man of vrouw of iets daartussenin. In 2026 voelt de sfeer verhit. Persoonlijke gesprekken hebben deels plaatsgemaakt voor meningen op sociale media. Dat zorgt voor onrust. Effenaar merkte dat in 2024, toen het podium een controversiële boeking bevestigde voor de Eindhoven Metal Meeting. Uiteindelijk haalde Effenaar de band van het programma, omdat de veiligheid van het publiek niet kon worden gegarandeerd. Een harde les

"Zo zou ik het niet nog een keer doen", zegt Feijen. Door de onrust op sociale media annuleerde hij de boeking. "Terwijl je als poppodium zowel je publiek als je boeking moet beschermen." "Eigenlijk zit je er precies tussenin", vertelt Becx van Mezz. "Ook binnen zo'n poppodium kunnen de meningen enorm verschillen. Dus je kunt het eigenlijk nooit goed doen." Bekijk 'Witte Geit' over cancelcultuur: