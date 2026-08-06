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Politie plukt racende fatbiker van de straat en geeft boete

Gisteren om 17:41 • Aangepast vandaag om 11:55
De fatbiker in Best kreeg een boete (foto: Politie Best & Oirschot).
De fatbiker in Best kreeg een boete (foto: Politie Best & Oirschot).

De politie heeft woensdag in het centrum van Best een jongen (17) op een fatbike van de straat geplukt die veertig kilometer per uur reed. Een fatbike mag maar 25 kilometer per uur.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De fatbiker viel op, omdat de jongen uit Best zonder te trappen vooruitkwam: alleen de gashendel werd gebruikt. En dat is verdacht.

'Een elektrische fiets of fatbike mag een gashendel hebben, maar deze moet nadat de snelheid van 6 kilometer per uur is bereikt vervallen', schrijven agenten op sociale media.

Dat was dus bij de fatbike in Best lang niet het geval. De bestuurder reed 40 kilometer per uur, en dat zonder te trappen. De fatbiker moest verder lopen en heeft een boete gekregen. Hoe hoog die is, is niet bekend: dat moet de officier van justitie nog bepalen.

Als de jongen nog een keer de fout in gaat, krijgt hij opnieuw een boete en wordt de fatbike in beslag genomen.

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