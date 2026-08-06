Freek en Eva verruilen Brabant voor een onbewoond eiland

Zwaait er binnenkort een Brabantse vlag op een Zweeds eiland? Die kans is groot, want binnenkort vertrekken Freek (24) en Eva (23) uit Berlicum en Den Bosch naar het Zweedse eilandje Medbådan. Ze wonnen een prijs en zijn nu een jaar lang eilandbewaarders van dat eiland. “We zijn bijzonder gespannen, maar het is wel leuke en gezonde spanning”, vertelt Freek.

In mei kreeg Freek een mail van het Zweedse toerismebureau dat hij een prijs had gewonnen en een jaar lang bewaarder is van het eiland. “We hadden de afgelopen maanden best drukke agenda’s en dingen die we hier in Nederland moesten doen. Maar in augustus vonden we een plekje in de agenda om drie weken weg te gaan. Dus die tijd hebben we meteen geblokt om naar ons eiland te gaan”, zegt Freek donderdagmiddag in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. Sinds ze de prijs hebben gewonnen, hebben Freek en Eva veel hulp gekregen van de reisorganisatie. “Ze hebben ons een mooie reischeque overhandigd en helpen ons met het plannen van de reis en het boeken van de accommodaties”, vertelt Freek. “Maar op het eiland moeten we ons straks wel echt zelf gaan redden.”

"Het gaat nog wel een ding worden om het juiste eiland te vinden."

Het eiland Medbådan ligt op ongeveer 750 meter vanuit de kust in de Botnische Golf. Dat is de zee tussen Zweden en Finland. “Je kan er met de kano naar toe. Het gaat nog wel een ding worden om het juiste eiland te vinden. Ik denk dat een local ons de juiste richting moet wijzen en dat we er dan maar in een rechte lijn naartoe moeten peddelen”, zegt Freek.

Het Zweedse eilandje Medbådan: een plek van ongerepte natuur en verder niets (foto: Visit Sweden).

“Vanmiddag kregen we wel een spannende mail dat 750 meter roeien voor twee onervaren roeiers niet heel verstandig is als je de zee over moet. Daar moeten we nog even goed over gaan nadenken. Misschien moet er er nog een bootje geregeld worden die ons op en neer kan varen”, vertelt Freek. En als ze eenmaal zijn aangekomen op Medbådan? “Dan denk ik dat wij met zijn tweeën eerst heel hard gaan lachen om het feit dat we überhaupt op ons eigen eilandje staan. En dan gaan we onszelf een mooie rondleiding geven op het eiland”, zegt Freek.

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“Ik hoop dat er een mooie plek is waar we de tent op kunnen zetten, zonder al te veel gedoe. En dat we daarna lekker kunnen chillen en proberen te overleven.” Op de vraag of de Brabantse vlag daar dan ook in de grond gaat, zegt Freek: “Ja die moet mee, honderdduizend procent.” Freek en Eva vertrekken komende maandag en moeten eerst nog een stuk door Zweden reizen voordat ze de oversteek kunnen maken naar Medbådan. Het is de planning dat ze daar op 18 augustus aankomen. “Misschien is er een kans dat we daar wel bereik hebben. Maar er zit niet meteen een stad of een dorp aan de kust daar, het is wel een beetje in the middle of nowhere”, aldus Freek.

'Jouw Zweedse eiland'

Het Zweedse toerismebureau schreef een wedstrijd uit om eilandbeheerders te vinden voor in totaal vijf Zweedse eilandjes. Meer dan 2200 mensen uit 100 landen deden mee aan de competitie van Visit Sweden. De vijf meest creatieve inzendingen wonnen het gebruiksrecht voor een heel jaar op een van de eilanden. Waaronder dus Freek en Eva. Iedere winnaar ontvangt een diploma, een formeel contract met rechten en plichten én een retourvlucht naar Zweden.