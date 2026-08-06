Verhuislift valt om en tikt raam van huis in Eindhoven stuk

Een verhuislift is donderdagavond omgevallen en bijna op een huis in Eindhoven beland. Een wiel raakte wel het raam van de woonkamer, dat daardoor kapot ging. Het is nog maar de vraag wanneer de lift weer recht wordt gezet.

De verhuislift stond in de Amerlaan vanwege werkzaamheden. Het gevaarte viel opeens om en kwam terecht in een voortuin. De bovenkant van de lift tikte vervolgens het raam van de woonkamer stuk.

De politie en brandweer kwamen meteen naar de straat toe, maar de brandweerlieden kwamen al snel tot de conclusie dat ze niks konden betekenen. Er is geen direct gevaar voor de omgeving, dus moet de lifteigenaar deze zélf weer komen rechtzetten.

Dat kan alleen nog even duren. Daarvoor is een kraan nodig en die moet eerst geregeld worden, wat lastig kan zijn in de vakantieperiode.

Het is niet duidelijk hoe de verhuislift kon omvallen.