Gewonde Fransien krijgt veel steun na ongeluk: ‘Dat helpt bij mijn herstel’

De 59-jarige Fransien Maas krijgt veel steun nadat ze vorige week van haar scooter werd gereden, terwijl ze onderweg was naar een wedstrijd van 'haar' FC Den Bosch. Sinds het ongeluk ligt ze in het ziekenhuis, waar ze geniet van de warmte die ze ontvangt van haar geliefde voetbalclub en de supporters.

Door het ongeluk liep Fransien een klaplong, een gebroken schouderblad, drie gebroken ribben en flinke blauwe plekken op. “Naar omstandigheden gaat het goed, maar ik heb nog heel veel pijn”, zegt ze tegen DTV Nieuws . Van het ongeluk kan ze zich nauwelijks iets herinneren. "Ik weet niks meer van het ongeluk. Het enige wat ik nog weet, is een beeld van een politieman."

Onderweg naar oefenduel

Fransien is al ruim 35 jaar steward op de M-side, ook bekend als de Oostribune van het Bossche Stadion De Vliert. Ze was vorige week vrijdag met haar scooter onderweg voor het oefenduel van FC Den Bosch tegen Al-Fayha. Terwijl ze onderweg was, werd Fransien aangereden door een automobilist, die na het ongeluk doorreed.

Na het ongeluk stromen op Facebook de beterschapswensen binnen. Vanuit de M-side kreeg ze een grote bos bloemen en een fruitmand. Ook FC Den Bosch liet van zich horen. De selectie verraste haar in het ziekenhuis met een gesigneerd shirt. "De club is mij heel veel waard, het zijn echt mijn jongens", zegt Fransien. "Dan geven ze toch wel heel veel om je. Dat gevoel geven ze me."

Nieuwe scooter

Naast het medeleven, denken supporters ook na over een nieuwe scooter voor Fransien. Haar eigen voertuig raakte namelijk zwaar beschadigd bij het ongeluk. Via een crowdfundingsactie is inmiddels ruim 5.400 euro ingezameld.

Voorlopig ligt de focus van Fransien op herstellen. Dat zal nog lang duren, vertelt ze tegen DTV Nieuws.