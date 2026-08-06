PassaSports steunt Ben Mandemakers Voetbalacademie drie jaar

RKC Waalwijk en PassaSports hebben een samenwerking gesloten voor drie jaar. Het sportbedrijf uit Waalwijk gaat met het label PassaVoetbal de jeugdopleiding van de Ben Mandemakers Voetbalacademie ondersteunen.

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De samenwerking tussen RKC Waalwijk en PassaSports richt zich op de ontwikkeling van jong voetbaltalent in de regio. De komende drie seizoenen zal PassaVoetbal bijdragen aan de jeugdopleiding van de voetbalacademie.

PassaSports, dat sinds de oprichting in Waalwijk is gevestigd, ziet de samenwerking als een kans om iets terug te doen voor de omgeving. Het bedrijf wil een actieve rol spelen in het stimuleren van de groei van jong talent, zo laat CEO Willem Koopmans weten.

Belangrijke rol voor de regio

Ook commercieel directeur Rob de Groot van RKC Waalwijk benadrukt het belang van de samenwerking. Volgens hem is PassaSports een toonaangevend sportbedrijf dat perfect aansluit bij de doelen van de academie. Het partnerschap wordt gezien als een waardevolle investering in de toekomst van het regionale voetbal.

De Ben Mandemakers Voetbalacademie speelt een belangrijke rol in het opleiden van jonge spelers. Met de steun van PassaVoetbal kunnen zij zich verder ontwikkelen en worden kansen gecreëerd voor talent uit Waalwijk en omstreken.

De samenwerking start met ingang van het nieuwe voetbalseizoen en zal drie jaar duren.