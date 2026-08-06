Zonsverduistering en een zolder vol schatten: dit mag je niet missen

Over een paar dagen komt er een gedeeltelijke zonsverduistering en in Breda vindt zaterdag het Trailerfest plaats, dat zichzelf promoot als 'het slechtste festival van Nederland'. Dit zijn de vijf verhalen die je donderdag gelezen moet hebben.

Op woensdag 12 augustus kun je een gedeeltelijke zonsverduistering zien, als het weer meewerkt. Weerman Johnny Willemsen verwacht weinig bewolking, dus de kans is groot. Om 20.12 uur moet je vrij uitzicht naar het westen hebben om het optimaal te zien. De maan bedekt ruim 90 procent van de zon. Wil je het spektakel veilig bekijken? Dan heb je een gecertificeerde eclipsbril nodig. Een gewone zonnebril is gevaarlijk voor je ogen. Sterrenwacht Halley opent zijn deuren voor iedereen die wil komen kijken. Lees hier het hele verhaal.

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De heemkundevereniging De Hooge Dorpen moet na 26 jaar vertrekken uit de Jacobushoeve in Vessem. De zolder waar ze hun historische collectie bewaren, voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. De vloer kan het gewicht niet meer aan en de isolatie is slecht. Voorzitter Harrie van Son en vrijwilliger Kees Huijbers zoeken een nieuwe plek, het liefst op de begane grond voor betere bereikbaarheid. Een mooie locatie in een oude basisschool ging niet door. De vereniging heeft tot eind dit jaar de tijd om iets te vinden.

Check het hier.

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Er zit een zesde hittegolf aan te komen in Brabant, wat een nieuw record zou betekenen. Dit weekend start de vijfde hittegolf, waarmee het huidige record wordt geëvenaard. Na een koelere donderdag met 23 graden klimt de temperatuur dit weekend weer. Zaterdag wordt het 28 graden en zondag tikken we de tropische grens van 30 graden aan. Komende week wordt het waarschijnlijk nog warmer. Weerplaza-meteoroloog Wouter van Bernebeek: "De tweede helft van augustus en september liggen nog voor ons, dus een zesde hittegolf is haalbaar." Lees hier zijn analyse.

In Breda vindt zaterdag Trailerfest plaats, het festival dat zichzelf promoot als 'het slechtste festival van Nederland'. De organisatie gebruikt bewust anti-marketing: een niet-werkende website, rommelig terrein en oproepen om vooral níét te komen. Toch trekt het festival vijfduizend bezoekers. Het begon in 2018 als een festivalcamping-concept tussen vrienden en groeide elk jaar. Dit jaar verhuist het naar P5 bij het NAC-stadion. Bezoekers komen traditioneel in rare campingkloffies, wat spontaan ontstond zonder dresscode. Op de agenda staan onder meer Bonnie St. Claire en C.V. De Weggooiers. Lees hier hun verhaal.

Motorcrosser Jeffrey Herlings kan zijn zesde wereldtitel bijna niet meer ontgaan. Na een moeizame start bij zijn nieuwe team Honda liep hij door blessures van concurrent Lucas Coenen uit naar een voorsprong van 104 punten. De 31-jarige rijder uit Oploo stapte na zeventien jaar over van KTM naar Honda. "Tijdens mijn eerste grote wedstrijd dacht ik nog: wat heb je gedaan?", blikt hij terug. Over twee weken rijdt hij de Grand Prix van Nederland in Arnhem. Theoretisch kan hij daar al wereldkampioen worden, al is dat volgens hem niet realistisch. "Het maakt me niet uit waar, als ik het maar word." Hier lees je het hele verhaal.