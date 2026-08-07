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Auto crasht bij Riethoven, bestuurder ongedeerd

Vandaag om 05:26 • Aangepast vandaag om 09:02

Een auto is donderdagnacht gecrasht op de Westparallel bij Riethoeven. Het ging mis rond drie uur 's nachts, toen de bestuurder van Veldhoven richting Valkenswaard reed. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto raakte bij Riethoven van de weg, belandde in de greppel, nam een insectenhotel mee en kwam op zijn zijkant tot stilstand.

Hulpverleners waren snel aanwezig. De bestuurder is in een ambulance nagekeken. De automobilist hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. De gecrashte auto is getakeld. 

  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
    Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

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