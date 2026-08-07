Explosie bij huis in Den Bosch, politie zet omgeving af

Bij een huis aan de Blokpolder in de Bossche wijk Maaspoort is donderdagnacht een explosie geweest. De voordeur van het huis raakte zwaar beschadigd. De bewoners van het huis zijn op vakantie.

Veel buurtbewoners werden rond kwart voor twee 's nachts wakker van de harde knal. De politie zette de omgeving af en deed onderzoek.

Daaruit is naar voren gekomen dat er mogelijk twee personen kort na de explosie zijn weggerend. Mogelijk is er dezelfde nacht door deze twee personen een voorverkenning geweest.

Agenten vragen buurtbewoners die camerabeelden hebben rond het tijdstip waarop de explosie was zich te melden.