Elektrische auto bij huis uitgebrand, brandweer voorkomt dat vuur overslaat

Een auto aan de Frits Verhagenstraat in Veldhoven is donderdagavond uitgebrand. De auto stond aan de lader op de oprit naast een huis. De brandweer hield het huis nat om te voorkomen dat het vuur zou overslaan.

Met redgereedschap maakte de brandweer de auto open om beter bij het accupack te kunnen komen. Uit veiligheidsoverwegingen, door de zeer gevaarlijke accudampen, werd een deel van de straat afgesloten.

De auto is getakeld om in een dompelbak te plaatsen.