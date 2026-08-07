Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Elektrische auto bij huis uitgebrand, brandweer voorkomt dat vuur overslaat

Vandaag om 05:49 • Aangepast vandaag om 09:09

Een auto aan de Frits Verhagenstraat in Veldhoven is donderdagavond uitgebrand. De auto stond aan de lader op de oprit naast een huis. De brandweer hield het huis nat om te voorkomen dat het vuur zou overslaan. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Met redgereedschap maakte de brandweer de auto open om beter bij het accupack te kunnen komen. Uit veiligheidsoverwegingen, door de zeer gevaarlijke accudampen, werd een deel van de straat afgesloten.

De auto is getakeld om in een dompelbak te plaatsen. 

  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
    Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.