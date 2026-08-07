Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Geparkeerde pick-up bij garage Ravenstein vat vlam

Vandaag om 05:58 • Aangepast vandaag om 09:16

Een geparkeerde Ram pick-up vatte donderdagavond vlam voor een autogarage aan de Mgr. Zwijsenstraat in Ravenstein. Een medewerker van het bedrijf, die nog aan het werk was op kantoor, ontdekte het vuur. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Met behulp van twee brandblussers lukte het de schade te beperken. De brandweer was snel aanwezig, nam het blussen over en deed onderzoek. Vermoedelijk begon de brand in de buurt van de accu onder de motorkap. 

  • Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
    Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.