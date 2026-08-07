Geparkeerde pick-up bij garage Ravenstein vat vlam

Een geparkeerde Ram pick-up vatte donderdagavond vlam voor een autogarage aan de Mgr. Zwijsenstraat in Ravenstein. Een medewerker van het bedrijf, die nog aan het werk was op kantoor, ontdekte het vuur.

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Met behulp van twee brandblussers lukte het de schade te beperken. De brandweer was snel aanwezig, nam het blussen over en deed onderzoek. Vermoedelijk begon de brand in de buurt van de accu onder de motorkap.