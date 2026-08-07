Wijziging omgevingsplan Natuurpoort Resort Chaam ter inzage

Het ontwerp voor de wijziging van het omgevingsplan van Natuurpoort Resort Chaam ligt ter inzage in Alphen-Chaam. De stukken kunnen tot en met 16 september 2026 worden bekeken. Het gaat om aanvullende bijlagen bij de regels van het ontwerp.

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Het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam heeft op 5 augustus 2026 bekendgemaakt dat het ontwerpbesluit voor de wijziging van het omgevingsplan van Natuurpoort Resort Chaam ter inzage ligt. Dit betreft een aanvulling met bijlage 4, die onderdeel is van de regels van het ontwerp.

De stukken zijn digitaal te bekijken via de website officielebekendmakingen.nl. Wie de documenten liever fysiek wil inzien, kan een afspraak maken via het klantcontactcentrum van de gemeente Alphen-Chaam.

De terinzagelegging duurt tot en met 16 september 2026. Nadere informatie over de procedure is te vinden in het gemeenteblad van Alphen-Chaam.