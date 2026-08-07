Tijdelijke woonunit aangevraagd in Zeeland

In Zeeland is een vergunning aangevraagd voor een tijdelijke woonunit op Zevenhuis 25. Deze unit moet maximaal 36 maanden blijven staan tijdens de verbouwing van een woonhuis.

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De gemeente Maashorst heeft op dinsdag 4 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit op Zevenhuis 25 in Zeeland. De unit is bedoeld als tijdelijke oplossing tijdens de renovatie van een woonhuis en mag maximaal drie jaar blijven staan.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 63281-2026 en betreft een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan. Dit is een melding van de ontvangst van de aanvraag. Er kan geen formele reactie worden gegeven op deze melding.