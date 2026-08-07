Beslistermijn omgevingsvergunning in Uden verlengd

De gemeente Uden heeft de termijn voor een vergunningaanvraag aan de Groenendal 7B met zes weken verlengd.

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De gemeente Uden heeft besloten om de afhandelingstermijn van een aanvraag voor een omgevingsvergunning te verlengen. Het gaat om de tijdelijke vergunning voor de verbouwing van een pand aan de Groenendal 7B. Dit pand is bedoeld voor de huisvesting van internationale werknemers. Ook wordt afgeweken van regels in het omgevingsplan.