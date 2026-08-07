Navigatie overslaan
Ontdek

Beslistermijn omgevingsvergunning in Uden verlengd

Vandaag om 09:25

De gemeente Uden heeft de termijn voor een vergunningaanvraag aan de Groenendal 7B met zes weken verlengd.

Gevonden voor jou

De gemeente Uden heeft besloten om de afhandelingstermijn van een aanvraag voor een omgevingsvergunning te verlengen. Het gaat om de tijdelijke vergunning voor de verbouwing van een pand aan de Groenendal 7B. Dit pand is bedoeld voor de huisvesting van internationale werknemers. Ook wordt afgeweken van regels in het omgevingsplan.

Het verlengingsbesluit is op 5 augustus verzonden en betreft een periode van maximaal zes weken. Tegen dit besluit kan geen bezwaar worden gemaakt. Het ligt niet ter inzage.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Maashorst

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.