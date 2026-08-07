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Vergunningsaanvraag voor dakrenovatie in Uden
Vandaag om 09:25
In Uden is een aanvraag ingediend voor het renoveren en isoleren van een dak.
De gemeente Maashorst heeft op woensdag 5 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om werkzaamheden aan het dak van een woning op Knipperdul 2 in Uden. De aanvraag betreft zowel technische bouwactiviteiten als het aanpassen aan het omgevingsplan.
De zaak is geregistreerd onder nummer 63355-2026. Het gaat om een kennisgeving van ontvangst, waarop niet formeel gereageerd kan worden. Voor meer informatie over de aanvraag kun je contact opnemen met de gemeente Maashorst.
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