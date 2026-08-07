Verbouwing en nieuwbouw op Vlasstraat in Riethoven toegestaan

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een woning en bijgebouw, en de nieuwbouw van een carport, overkapping en bijgebouw op de Vlasstraat in Riethoven.

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Op Vlasstraat 33 in Riethoven mag een woning en een bestaand bijgebouw worden verbouwd. Daarnaast is er toestemming gegeven voor het bouwen van een carport, een overkapping en een nieuw bijgebouw. De omgevingsvergunning voor deze werkzaamheden is op 5 augustus 2026 verzonden door de gemeente Bergeijk.

De bouwactiviteiten vallen onder technische werkzaamheden. De vergunning, geregistreerd onder zaaknummer 17247844, maakt het mogelijk om de plannen uit te voeren. Riethoven krijgt hiermee een uitgebreide verbouwing op deze locatie.