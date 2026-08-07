Navigatie overslaan
Ontdek

Bergeijk: aanvraag voor vervangen dakkapel op Weebosserweg

Vandaag om 09:25

In Bergeijk is een aanvraag ingediend voor het vervangen van een dakkapel aan de Weebosserweg. De gemeente heeft de aanvraag op 5 augustus ontvangen en gaat deze beoordelen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het adres Weebosserweg 3 in Bergeijk en is ingediend onder zaaknummer 17248014. Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

De gemeente heeft nog geen besluit genomen over de vergunning. Dit proces kan enkele weken tot maanden duren, afhankelijk van de procedure. Als er een besluit komt, wordt dat openbaar gemaakt.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Bergeijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.