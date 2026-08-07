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Bergeijk: aanvraag voor vervangen dakkapel op Weebosserweg
Vandaag om 09:25
In Bergeijk is een aanvraag ingediend voor het vervangen van een dakkapel aan de Weebosserweg. De gemeente heeft de aanvraag op 5 augustus ontvangen en gaat deze beoordelen.
De aanvraag betreft het adres Weebosserweg 3 in Bergeijk en is ingediend onder zaaknummer 17248014. Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.
De gemeente heeft nog geen besluit genomen over de vergunning. Dit proces kan enkele weken tot maanden duren, afhankelijk van de procedure. Als er een besluit komt, wordt dat openbaar gemaakt.
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