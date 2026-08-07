Drie nieuwe recreatiewoningen gepland in Baarle-Nassau

In Baarle-Nassau is een vergunning aangevraagd voor drie recreatiewoningen aan de Bredaseweg.

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De gemeente Baarle-Nassau heeft op dinsdag 4 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor het bouwen van drie nieuwe recreatiewoningen. Het gaat om een locatie aan de Bredaseweg 16, waar ook de verkaveling van enkele percelen wordt aangepast.

De aanvraag betreft een wijziging in de ligging van de kavels 002, 003, 004 en 005. Deze aanvraag is nog niet definitief; pas na een besluit van de gemeente wordt duidelijk of er aanpassingen op de locatie mogen worden doorgevoerd.