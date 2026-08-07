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Groepsaccommodaties Castelre mogelijk omgebouwd tot huisvesting arbeidsmigranten

Vandaag om 09:25

Baarle-Nassau heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor de transformatie van groepsaccommodaties aan Groeske 2 in Castelre naar huisvesting voor arbeidsmigranten.

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De gemeente Baarle-Nassau heeft op 31 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het ombouwen van groepsaccommodaties aan het adres Groeske 2, in Castelre. Het plan is om deze locatie geschikt te maken voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Voorlopig gaat het om een aanvraag en is er nog geen besluit genomen. De gemeente publiceert het uiteindelijke besluit zodra dit is vastgesteld.

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