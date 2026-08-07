Country Weekend Oirschot krijgt vergunning voor vijf jaar

De gemeente Oirschot heeft een vergunning verleend voor het Country Weekend Oirschot. Het evenement mag doorgaan van 14 tot en met 16 augustus 2026 en jaarlijks tot en met 2030.

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Het Country Weekend Oirschot heeft toestemming gekregen om plaats te vinden op Oude Grintweg 90 in Oirschot. De vergunning is op 5 augustus 2026 afgegeven door de gemeente Oirschot. Het gaat om een evenement dat dit jaar half augustus wordt gehouden en in de daaropvolgende jaren herhaald mag worden.

De gemeente geeft met deze vergunning aan dat er mogelijk iets verandert in de omgeving. Het evenement kan impact hebben op bewoners en ondernemers in de buurt. Het besluit is geregistreerd onder kenmerk 082381533.