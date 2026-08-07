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Openlucht theater in Oost West en Middelbeers krijgt vergunning

Vandaag om 09:26

De gemeente Oirschot heeft een vergunning verleend voor een openlucht theatervoorstelling in Oost West en Middelbeers. De voorstelling ‘Net buiten Stroombroek’ is te zien op zes dagen eind augustus en begin september.

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In Oost West en Middelbeers komt binnenkort een openlucht theatervoorstelling. De gemeente Oirschot heeft op 5 augustus toestemming gegeven voor ‘Net buiten Stroombroek’. Het evenement vindt plaats aan Driehoek 3 op 26, 28, 29, 30 augustus en 4, 5, 6 september 2026.

De vergunning is verleend onder bijzondere regels en het kenmerk van deze zaak is 082379043. Door deze goedkeuring kan er mogelijk iets veranderen in de omgeving van het opgegeven adres. Omwonenden en andere betrokkenen hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken binnen de gestelde termijn.

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