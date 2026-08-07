Zomercarnaval op 12 september in Oirschot krijgt groen licht

De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor een zomercarnaval aan de Proosbroekweg op 12 september 2026.

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Op 5 augustus heeft de gemeente Oirschot een vergunning verleend voor het organiseren van een zomercarnaval. Dit evenement vindt plaats op zaterdag 12 september 2026 aan de Proosbroekweg 6A. Het besluit heeft als kenmerk 082381528.

Met deze vergunning geeft de gemeente groen licht voor een evenement dat mogelijk invloed heeft op de omgeving. Het zomercarnaval is een feest dat waarschijnlijk veel bezoekers zal trekken naar deze locatie in Oirschot. De exacte details van het evenement zijn niet vermeld in de vergunning.