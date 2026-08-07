Puinhoop Festival krijgt vergunning in Oost West en Middelbeers

De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor het Puinhoop Festival, dat op 16, 17 en 18 oktober aan de Heiakkerweg in Oost West en Middelbeers plaatsvindt.

Gevonden voor jou

Het Puinhoop Festival mag doorgaan. De gemeente Oirschot heeft op 5 augustus 2026 de benodigde vergunning verleend. Het festival zal plaatsvinden op 16, 17 en 18 oktober aan de Heiakkerweg ongenummerd in Oost West en Middelbeers.

Het besluit is genomen onder een zogenoemde APV-Bijzondere wet vergunning, waarbij de gemeente kijkt naar de impact van het evenement op de omgeving. De officiële stukken en details van dit besluit zijn zes weken lang in te zien.