Beslistermijn verlengd voor loods aan Bergdijk in Someren

De gemeente Someren heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag voor een loods aan de Bergdijk 4a met zes weken verlengd.

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De aanvraag gaat over een wijziging bij het oprichten van een loods aan de Bergdijk 4a in Someren. Burgemeester en wethouders hebben op 24 juli 2026 besloten dat de termijn voor het nemen van een besluit wordt verlengd.

De verlenging is op basis van artikel 16.64 van de Omgevingswet en kan maximaal zes weken duren. Tegen dit besluit kunnen geen bezwaren of beroepen worden ingediend.