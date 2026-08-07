Navigatie overslaan
Ontdek

Beslistermijn verlengd voor loods aan Bergdijk in Someren

Vandaag om 09:26

De gemeente Someren heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag voor een loods aan de Bergdijk 4a met zes weken verlengd.

Gevonden voor jou

De aanvraag gaat over een wijziging bij het oprichten van een loods aan de Bergdijk 4a in Someren. Burgemeester en wethouders hebben op 24 juli 2026 besloten dat de termijn voor het nemen van een besluit wordt verlengd.

De verlenging is op basis van artikel 16.64 van de Omgevingswet en kan maximaal zes weken duren. Tegen dit besluit kunnen geen bezwaren of beroepen worden ingediend.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Someren

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.