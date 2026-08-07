Asbest verwijderd bij Kerkpad in Esbeek

Bij Kerkpad 10 in Esbeek is op 22 juli asbest verwijderd. De melding is afgehandeld door de gemeente Hilvarenbeek.

Gevonden voor jou

Het gaat om een sloopmelding waarbij asbest is verwijderd op het adres Kerkpad 10, 5085 EK in Esbeek. De melding is op 22 juli 2026 ontvangen en door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek afgehandeld.

Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze melding. De details van de melding liggen niet ter inzage.