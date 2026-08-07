Uitrit aanleggen bij Schutweg in Diessen toegestaan

Het college van Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van een uitrit aan de Schutweg 10 in Diessen. Het besluit is op 4 augustus verzonden.

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De vergunning maakt het mogelijk om een uitrit aan te leggen op het adres Schutweg 10 in Diessen. Het gaat om een omgevingsvergunning volgens de reguliere procedure. Het besluit is op 4 augustus 2026 door het college van burgemeester en wethouders genomen.

De aanvraag betreft het maken, veranderen of het gebruik veranderen van een uitweg. De gemeente Hilvarenbeek is verantwoordelijk voor de afhandeling van de vergunning.